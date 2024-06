Barbat din Vad cu alcoolemie 0,89 mg/l alcool la volan, prin Sercaia

Politistii din judetul Brasov au identificat mai multi soferi aflati sub influenta alcoolului, in cadrul unor actiuni de control. La data de 21 iunie, politistii Sectiei de Politie Rurala Voila au oprit un autovehicul care circula pe DN 73A, in localitatea Sercaia. Conducatorul auto, un barbat de 44 de ani din localitatea Vad, a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus la o unitate medicala pentru recoltarea ... citește toată știrea