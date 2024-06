Barbat impuscat cu o arma air-soft, la Buftea, in timpul unor activitati electorale

Barbat impuscat cu o arma de tip air-soft, la Buftea, in timpul unor activitati electorale. Agresorul, audiat de politisti.Un barbat de 45 de ani a fost impuscat cu o arma de de tip air-soft, la Buftea, in timpul unor activitati electorale. Agresorul, in varsta de 29 de ani, a fost cautat de politisti, fiind identificat si dus la audieri."La data de 6 iunie a.c., in jurul orei 22:05 politistii orasului Buftea au fost sesizati prin ... citește toată știrea