Barbat ranit in Piatra Craiului, mama si fiica accidentate la Poiana Marului

Salvamontistii din Zarnesti au avut o zi plina, duminica, 16 iunie, intervenind la doua accidente in cadrul carora au fost salvate trei victime."Un prim caz a fost descoperit de un aspirant al echipei noastre. O persoana in varsta de 50 de ani, in timp ce se afla pe un traseu din Parcul National Piatra Craiului, s-a confruntat cu o situatie delicata, din cauza unei hemoragii provocate de ruperea unei vene varicoase, sangerarea neputand fi oprita. Colegul nostru a fost prompt si a aplicat ... citește toată știrea