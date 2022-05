Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 1 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "furt calificat" si "efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos"."Din cercetarile desfasurate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, un barbat, in varsta de 51 ani, ar fi sustras din interiorul ... citeste toata stirea