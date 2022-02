Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Voila efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt calificat".In fapt, la data de 03 februarie 2022, politistii au fost sesizati de catre un reprezentant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu privire la faptul ca in noaptea de ... citeste toata stirea