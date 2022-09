Barbat retinut de politisti dupa ce a furat o masina si a ajuns in sant cu ea

Sambata, in jurul orei 19.50, politistii din Voila au depistat pe raza localitatii Margineni, din judetul Brasov, un barbat, in varsta de 60 ani, in timp ce incerca sa scoata dintr-un sant aflat pe marginea partii carosabile, un autoturism avariat.In urma cercetarilor, politistii au stabilit faptul ca barbatul in cauza ar fi sustras autovehiculul din posesia proprietarului, l-ar fi condus pe raza localitatii Margineni si ar fi fost implicat intr-un ... citeste toata stirea