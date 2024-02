Barbat retinut de politistii brasoveni dupa ce a incendiat fereastra unui imobil

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana banuita in stare de retinere, dupa ce ar fi savarsit infractiunea de distrugere.La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 13:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Sacele au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Sacele, cu privire la faptul ca nepotul sau, un barbat, de 52 de ani, ar fi incendiat fereastra imobilului in care ... citește toată știrea