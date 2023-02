Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal de furt, in care presupusul faptas a fost prins si imobilizat de un politist fagarasean aflat in timpul liber. S-a intamplat joi, 9 februarie a.c. in jurul orei 17.30, cand un barbat, de 42 de ani, din Fagaras a intrat intr-un magazine si, intr-un moment de neatentie din partea personalului, a sustras mai multe ... citeste toata stirea