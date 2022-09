Barbati amendati pentru lemnele din remorca, unul pe DN 13, altul la Brasov

Sambata, 17 septembrie, in jurul orei 17.10, politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au oprit in trafic, pentru control, pe DN13, un barbat, in varsta de 39 ani, din localitatea Maierus, care transporta cu o autoutilitara material lemnos, fara a detine documente legale de provenienta.Tot sambata, in intervalul orar 12.00 - 14.00, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica Brasov au organizat si desfasurat o actiune pe raza municipiului Brasov, ce a avut ca scop verificarea ... citeste toata stirea