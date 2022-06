Barbati retinuti de catre politisti pentru ca si-au batut consoartele

Doi barbati, unul din Brasov si altul din Sacele, au fost retinuti pentru 24 de ore si introdusi in arestul IJP Brasov. La data de 14 iunie 2022, in jurul orei 14.20, un tanar, in varsta de 29 ani, pe fondul geloziei, a amenintat-o cu arma pe concubina sa. Barbatul detinea ilegal arma, neavand permis sau autorizatie de detinere. Politistii au emis ordin de protectie provizoriu pe o perioada de 5 zile fata de tanar. In aceeasi zi, in jurul orei 19.30, tanarul s-a deplasat la locuinta concubinei ... citeste toata stirea