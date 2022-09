Barbatii, noul sex slab

Societatea germana tinde sa fie dominata de femei si multi barbati intampina dificultati in a se adapta. In acest context, apar cereri pentru crearea unei noi institutii care sa pledeze pentru oportunitati egale masculine.Femeile din societati moderne precum cea germana, dar nu numai, i-au depasit pe barbati si ii detroneaza in orice domeniu. Au invatat sa impace cariera si copiii, studiaza mai mult si mai bine, au o abordare mai flexibila fata de noile tehnologii, fumeaza si beau mai putin, ... citeste toata stirea