Barbatul care a provocat accidentul de la Cincsor a fost retinut

Barbatul care a provocat accidentul rutier pe DJ 105, in localitatea Cincsor, in seara de 13 mai a.c., a fost retinut de politisti. Politistii care cerceteaza cazul spun ca barbatul de 50 de ani a intrat intentionat in masina in care se aflau sotia sa si cei doi copii ai lor. Cele doua vehicule prezentau avarii, iar pasagerii, aflati intr-unul dintre autoturisme au beneficiat de sprijin medical. De asemenea, politistii au constatat ca soferii sunt tata si fiu."Dat fiind materialul probator, ... citește toată știrea