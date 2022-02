Barbatul care si-a maltratat calul a fost sanctionat. Politistii s-au sesizat dupa ce filmul incidentului a aparut pe facebook

In urma aparitiei in mediul online la data de 31.01.2022, pe o retea de socializare a unui video in care apare un exemplar cabalin, lovit cu biciul, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Biroul pentru Protectia Animalelor s-au sesizat din oficiu si au demarat verificari pentru stabilirea cu exactitate a starii de fapt.,,In urma investigatiilor efectuate, s-a constatat faptul ca evenimentul a avut loc in data de 31.01.2022, pe raza municipiului Codlea, judetul ... citeste toata stirea