Cele 7 locatii expozitionale din Noaptea Europeana a Muzeelor care apartin municipalitatii vor fi deschise si in urmatoarele doua weekenduri din luna mai, pentru a le permite si celor care nu au mai avut timp sa intre sa se bucure de munca artistilor brasoveni."A fost o prima editie a Noptii Muzeelor la care a participat si primaria in calitate de organizator, a fost o editie care a depasit asteptarile in ceea ce priveste numarul de vizitatori, si avand in vedere succesul de care s-au bucurat