Pentru al treilea an consecutiv, stagiunea estivala la Bastionul Artistilor va fi deschisa cu un concert dedicat Zilei Universale a Iei. Astfel, pe 24 iunie, de la orele 19:00, in Bastionul Tesatorilor, Mircea Tiberian si Nadia Trohin vor oferi un concert exceptional. Cei doi ne propun un repertoriu special, in care melodii de inspiratie folclorica, muzica usoara romaneasca scrisa cu cateva decenii in urma, vor fi mixate intr-o maniera creativa si originala specifica jazz-lui. Intrarea este ... citeste toata stirea