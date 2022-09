Bataie de joc! Mincinosi pe banii brasovenilor: primarul Allen Coliban si Alexandru Dedu, managerul general de la Corona

Bataia de joc la CSM Corona Brasov, clubul orasului, continua, sub coordonarea primarului userist Allen Coliban! Acesta i-a prezentat pe Alexandru Dedu si echipa acestuia intr-o conferinta de presa organizata saptamana trecuta, in contextul in care abia azi, in sedinta ordinara a Consiliului Local Brasov vor fi sau nu aprobate posturile in care acestia vor fi incadrati.Clar ca lumina zilei. Coliban face ce vrea la Corona, nu mai tine de nimeni si nimic, legea si logica nu mai conteaza. Totul ... citeste toata stirea