Bataie in ,,Galeriile Orizont". Un barbat a ajuns dupa gratii

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 5 de Politie, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat in stare de arest preventiv, dupa ce acesta ar fi agresat fizic o alta persoana.La data de 08 iulie a.c., in jurul orei 14:30, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov -Sectia 5 ... citește toată știrea