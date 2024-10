Bataie in plina strada, in Ilfov. Au intervenit mascatii si jandarmii. Patru persoane au ajuns la spital, iar zece la Politie

Scandal monstru in judetul Ilfov. A fost nevoie de interventia mascatilor si a jandarmilor. Patru persoane au ajuns la spital, iar zece la Politie.Un scandal de amploare a avut loc, duminica dupa amiaza, in localitatea Glina din judetul Ilfov, unde mai multe persoane s-au luat la bataie in strada, motivele scandalului fiind un drum de servitute si o datorie.A fost nevoie de interventia luptatorilor din cadrul Serviciului Actiuni Speciale Ilfov si a jandarmilor pentru aplanarea conflictului. ... citește toată știrea