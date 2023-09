O bataie intre adolescenti, pornita intr-un club de noapte din Fagaras, s-a mutat in strada in fata primariei, sambata, 23 septembrie, in jurul orei 1:30, fiind filmata de unul dintre reporterii "Buna Ziua, Fagaras".Mai multi elevi au fost filmati in timp ce isi imparteau pumni si picioare in Piata Republicii, sub ochii altor zeci de minori. Scandalul a pornit la petrecerea de strangere de fonduri pentru Balul bobocilor de la Colegiul National "Doamna Stanca", potrivit participantilor. ... citeste toata stirea