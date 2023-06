Sambata, 10 iunie, un barbat si fiul sau din cartierul sacelean Garcini s-au certat si au ajuns sa se bata dupa ce tanarul a venit la locuinta comuna a celor doi insotiti de concubina sa, fata de care o ordonanta emisa de procuror ii interzicea sa se apropie. Tatal s-a aratat nemultumit de faptul ca ordonanta prevedea masura controlului judiciar fata de fiul sau si, in momentul in care acesta a intrat in casa insotit de concubina, a izbucnit conflictul."Din cercetarile efectuate in cauza, a ... citeste toata stirea