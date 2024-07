Bataie la Galeriile Orizont

Luni, 8 iulie, in jurul orei 14:30, politistii de la Sectia 5 de Politie Brasov, au fost sesizati cu privire la faptul ca, in zona "Galeriile Orizont", un barbat ar fi fost agresat fizic, fiind lovit de catre o alta persoana."Imediat, la locul indicat s-a deplasat o echipa operativa, care a constat ca cele sesizate se confirma, iar barbatul vatamat a fost identificat si transportat la o unitate medicala, pentru a beneficia de ingrijiri de specialitate. In scurt timp, ... citește toată știrea