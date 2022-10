Bataie la Primaria Bod. Politia a intocmit un dosar penal

Agentii Sectiei de Politie Rurala Feldioara au intervenit joi, 29 septembrie, la Primaria Bod, dupa ce au fost sesizati ca in institutie doi barbati s-au luat la bataie."Din primele cercetari efectuate in cauza, cadrele de politie au stabilit faptul ca un barbat, in varsta de 52 ani, din municipiul Brasov, ar fi patruns in interiorul institutiei in cauza si ar fi agresat fizic un angajat. In urma incidentului, nicio persoana nu ... citeste toata stirea