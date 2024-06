Bataie pentru o mandra, la Mandra. S-au dus la nunta cu bate, cutite, spray-uri lacrimogene, baston, pistol

Trei barbati din comuna brasoveana Mandra au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa o bataie zdravana la o nunta in sat, in noaptea de sambata spre duminica, 1/2 iunie. Cearta a izbucnit din cauza unei femei, iar cei trei au atacat alti trei barbati. Loviturile aplicate de agresori au fost atat de puternice incat au pus in pericol viata uneia dintre victime, iar celelalte doua au suferit si ele mai multe leziuni.Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul ... citește toată știrea