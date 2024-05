Bataus de neveste, cu "catusa de picior"

Vineri, 17 mai, in jurul orei 8.30, o femeie din Vama Buzaului a sunat la 112 sa ceara ajutor, sesizand faptul ca e agresata de sotul sau."In cauza, politistii au efectuat cercetari si au constatat ca cele sesizate se confirma. Anterior sesizarii, in timp ce femeia s-ar fi aflat la domiciliu, un imobil din comuna Vama Buzaului, judet Brasov, pe fondul unui conflict, sotul acesteia ar fi agresat-o fizic, provocandu-i leziuni vizibile", se arata in raportul de caz.S-a constatat ca exista risc ... citește toată știrea