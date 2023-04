Procurorii brasoveni au inceput urmarirea penala a unui individ pentru tentativa de viol. Vineri, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Brasov a dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 30 de zile.Potrivit anchetatorilor, in amiaza zilei de 20 aprilie 2023, o persoana de sex masculin in varsta de 22 de ani a patruns in scara unui bloc din municipiul Codlea. Aici a incercat sa intretina raporturi sexuale ... citeste toata stirea