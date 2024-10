"Batranele doamne" pe 4 roti, la ultima parada din sezon

Pasionatii de masini de epoca sunt asteptati duminica, 13 octombrie, in Piata Sfatului, la Retroparada Toamnei 2024. Evenimentul se va desfasura in intervalul orar 11.00-15.00."Pregateste-te pentru o calatorie in timp chiar in inima Brasovului! Peste mai putin de o saptamana la kilometrul zero al orasului vom expune unele dintre cele mai frumoase creatii automobilistice intr-o expozitie statica de exceptie. Te ... citește toată știrea