Politia Orasului Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu o persoana banuita in stare de arestare preventiva, dupa ce acesta ar fi lovit un tanar caruia i-a provocat leziuni."La data de 8 septembrie, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de "lovirea sau alte violente", constand in aceea ca, in jurul orei 3.00, la aceeasi data, pe strada Ciucas din orasul Zarnesti, o persoana ar fi fost agresta fizic prin lovire cu un corp, de catre alte ... citeste toata stirea