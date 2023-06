Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu persoana cercetata in stare de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunii de "talharie calificata".Potrivit dosarului de caz, vineri, 2 iunie, in jurul orei 23.00, politistii au fost alertati de catre o persoana de sex masculin cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe bulevardul Garii din municipiul Brasov, a fost victima unei talharii.Cercetarile efectuate in ... citeste toata stirea