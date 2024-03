Batut in bar, batut si pe strada

Duminica, 3 martie, un barbat batut intr-un local din Ghimbav a sunat la 112, "sa ceara pedeapsa"."Fata de sesizarea primita, politistii au efectuat investigatii, care au dus, la scurt timp, la identificarea prezumatului autor, dar si la lamurirea starii de fapt. Astfel, la aceeasi data, in jurul orei 00:00, in timp ce se afla in incinta unei unitati economice, din localitatea Ghimbav, barbatul, de 28 de ani, ar fi lovit o alta persoana, iar agresiunea ... citește toată știrea