Batut in Gara Brasov de un "prieten"

Politistii din cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Brasov - Calatori Brasov s-au sesizat din oficiu intr-un caz de violenta in gara Brasov. Astfel, dupa ce politistii au aflat de incidentul petrecut, au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "lovire sau alte violente", iar in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca "un barbat, in varsta de 36 de ani, ... citește toată știrea