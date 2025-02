Batut pe strada de un pustan, urmarit si-n magazin

Sambata, 1 februarie, politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea au fost sesizati de catre un barbat, cu privire la faptul ca, in timp ce se deplasa pe strada Magurii din localitate, a fost agresat fizic.Cercetarile au condus, in scurt timp, la identificarea unui tanar, de 18 ani, banuit ca "in data de 31 ianuarie, in jurul orei 22:00, ar fi agresat fizic o alta persoana, initial in ... citește toată știrea