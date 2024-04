Batuta de fostul iubit in statia de autobuz, la sapte dimineata

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov- Sectia 3 de Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu o persoana banuita in stare de arest preventiv, dupa ce aceasta ar fi incalcat prevederile ordinului de protectie emis pe numele sau.La data de 28 martie, in jurul orei 7.00, oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-o statie de autobuz de pe bulevardul Grivitei, din municipiul Brasov, o femeie ar fi agresata fizic.In scurt timp, politistii s-au ... citește toată știrea