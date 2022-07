Politisti din cadrul Politiei Municipiului Fagaras efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie".Potrivit raportului IPJ, "joi, 14 iulie, in jurul orei 23.30, pe fondul unor discutii contradictorii, un barbat din municipiul Fagaras ar fi agresat-o fizic pe sotia sa, in timp ce acestia se aflau in curtea locuintei de domiciliu.In conformitate cu ... citeste toata stirea