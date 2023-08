In cursul zilei de duminica, 27 august, in jurul orei 13.30, politistii au fost sesizati de catre o femeie, domiciliata in satul Sercaita, din comuna Sinca, cu privire la faptul ca, la aceesi data, a fost agresata fizic de catre sotul sau. Imediat, dupa sesizarea primita, la fata locului s-a deplasat un echipaj de la Postul de Politie din comuna, care a ... citeste toata stirea