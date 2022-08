Batuta in casa, a chemat Politia, dar a refuzat evacuarea "iubitului"

Politistii au dus in ultima vreme o impresionanta munca de constientizare a faptului ca violenta in familie este o infractiune cu urmari foarte grave. Cei care au derulat campania au incurajat victimele, in special femeile, sa depuna plangere atunci cand sunt agresate, deoarece au existat cazuri in care s-a ajuns chiar la crima. Cu toate acestea, nu toate victimele solicita emiterea ordinului de protectie si se afla, astfel, in continuare in pericol. La Fagaras, o femeie batuta de concubin a ... citeste toata stirea