Batuta in casa, batuta in strada

Doua dosare penale pentru "violenta in familie" si "amenintare" au fost deschise vineri, 4 februarie, la Brasov.Primul caz a fost raportat la 112 vineri, in jurul orei 10.00, o femeie din municipiul Brasov reclamand faptul ca in noaptea ce de abia trecuse (3 februarie, in jurul orei 4.30), a fost agresata fizic si amenintata cu acte de violenta, in timp ce se afla la domiciliu, de catre sotul sau, in varsta de 41 ani.Vineri seara, in jurul orei 20.00, tot Sectia 3 Politie Brasov a fost ... citeste toata stirea