Un brasovean care si-a batut partenera pe strada va raspunde penal pentru "vitejia" sa. Totul s-ar fi petrecut sambata, in jurul orei 12.00, cand acesta si-ar fi agresat fizic concubina, in timp ce se aflau pe o strada, din municipiul Brasov. Oamenii legii chemati la locul faptei au emis ordin de protectie provizoriu pentru o perioada de 5 zile, in urma caruia barbatului i-au fost aplicate mai multe ... citeste toata stirea