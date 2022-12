Batuta pe strada, in Codlea: femeii i-a fost frica sa semneze ordinul de interdictie, politistii l-au bagat in arest

Politia Municipiului Codlea a primit spre instrumentare un caz de "violenta in familie", chiar daca victima si agresorul erau din Brasov. Victima a sunat la 112, luni, 28 noiembrie, iar din sesizare (confirmata ulterior de cercetarile efectuate in cauza), a reiesit faptul ca, "pe fondul unor discutii in contradictoriu, ce ar fi avut loc pe o strada din Codlea, femeia reclamanta ar fi fost agresata fizic de catre concubinul sau, in varsta de 37 de ani". Cazul a fost repartizat "la locul faptei", ... citeste toata stirea