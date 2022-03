Batuta si de sot, si de socru. A chemat politistii, dar nu i-a lasat sa scrie ordinele de interdictie

Politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie", deschis in cazul unei femei abuzate atat de sot, cat si de tatal acestuia."In fapt, duminica, 13 martie, in jurul orei 16.50, politistii au fost sesizati prin apelul unic de urgenta 112 de catre o femeie, in varsta de 33 ani, din localitatea Feldioara, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie. Din ... citeste toata stirea