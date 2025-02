Batuta si dupa despartire

Sectia de Politie Rurala Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar deschis pentru "violenta in familie", fata de fostul concubin al persoanei vatamate."Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca persoana vatamata, o femeie din localitatea Poiana Marului, in urma unui conflict spontan pe care l-ar fi avut cu fostul ... citește toată știrea