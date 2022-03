Batuta si pe strada, inc-o bataie si cand au intrat in casa

In cursul zilei de luni, 21 martie, oamenii legii au fost sesizati de catre o femeie din Brasov cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie. Din cercetarile efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, in jurul orei 22.00, in timp ce se afla pe raza municipiului Brasov, femeia in cauza ar fi fost agresata fizic de catre concubinul sau. Ulterior, in timp ce se aflau in locuinta comuna situata in municipiul Brasov, femeia ar fi fost din nou agresata ... citeste toata stirea