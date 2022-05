Baut si drogat: 5 + 5 = 5 ani

Soferii depistati conducand pe drumurile publice in timp ce se afla si sub influenta bauturilor alcoolice, si a drogurilor vor fi acuzati de o singura infractiune, nu de doua, a stabilit, in februarie, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), prin Decizia nr. 11/2022, ce a fost publicata marti, 3 mai, in Monitorul oficial. Codul penal mentioneaza cele doua infractiuni ca fiind separate, avand fiecare pedepse de pana la cinci ani de inchisoare. Asta inseamna ca ... citeste toata stirea