In afara de apa, cea mai buna bautura pentru organism, mai exista o bautura care ne mentine creierul sanatos, ne invata renumitul neurochirurg Vlad Ciurea. Mai mult, profesorul spune ca acest ceai ar ajuta si in prevenirea uneia dintre cele mai cumplite maladii, Alzheimerul."Trebuie sa bem apa. Toti uitam. Apa ne spala, ne curata organismul, ne curata creierul. De asemenea, se stie din vechime: exista un tratament cu ceaiuri in Alzheimer, tratament de preventie. Si se insista asupra