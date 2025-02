Baza Salvamont de la Balea Lac va fi modernizata

Consiliul Judetean Sibiu anunta ca investeste 10,4 milioane lei in dezvoltarea turismului in muntii Cindrel, Lotru si Fagaras. In cadrul proiectului va fi reabilitata, modernizata si dotata Baza Salvamont de la Balea Lac, va fi construit un punct de belvedere pe Varful Batrana din Muntii Cindrel, iar pe Varful Prejba, din Muntii Lotru, va fi cladit un refugiu montan cu punct de belvedere, ... citește toată știrea