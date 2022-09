In urma convocarii Comitetului de Situatii de Urgenta, la initiativa primarului Gicu Cojocaru, s-a dispus inceperea imediata a lucrarilor pentru instalarea unui bazin de stocare a apei menajere, de 800 mc.Acesta va inmagazina apa pentru a asigura echilibrul necesar in perioadele de consum ridicat.De asemenea, pentru modernizarea comunei, se afla in executie si o statie de ... citeste toata stirea