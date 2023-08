Incepute in vara anului trecut, lucrarile de extindere si modernizare a salii de sport a orasului Ghimbav ar putea fi gata la finalul acestui an sau in prima luna a anului viitor.Anuntul a fost facut de primarul Ghimbavului, Ionel Fliundra: "Avem promisiunea ca pana in luna octombrie vor fi gata si fatadele, urmand ca in sezonul rece sa se lucreze in interior. Daca totul merge asa cum a fost planificat, in luna decembrie sau la inceputul lunii ianuarie a anului viitor complexul va fi gata, ... citeste toata stirea