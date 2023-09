Primaria Baile Tusnad si organizatia GeoEcologice "Accent" au dezvoltat in cadrul unui proiect comun o aplicatie prin care locuitorii si turistii sunt avertizati atunci cand in zona apare un urs, anunta Agentia de presa Rador.Proiectul se numeste "WatchBear & AdvoCity - ursi si oameni pentru viitor comun", iar aplicatia ofera informatii detaliate despre prezenta ursilor din zona, de la urme pana la alerte cu privire la prezenta acestora in zona locuita. ... citeste toata stirea