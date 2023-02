Beat, a luat casele la rand!

Politistii din cadrul Biroului Rutier Fagaras au identificat un barbat, in varsta de 34 ani, dupa ce acesta a lovit cu masina in cateva case din localitatea Sambata de Jos. Barbatul pierduse controlul asupra directiei de mers. S-a intamplat duminica, 5 februarie a.c., in jurul orei 9.30."Politistii sositi la fata locului au observat din comportamentul conducatorului auto ca acesta parea sa fi consumat alcool, motiv pentru care au procedat la testarea ... citeste toata stirea