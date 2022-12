In noaptea de vineri spre sambata, 9/10 decembrie, in jurul orei 3.50, pe strada Octavian Goga din municipiul Brasov a avut loc un accident rutier, in care a fost implicat un singur autoturism, in urma accidentului rezltand doar pagube materiale, fara victime.Conducatorul auto, identificat ca fiind un tanar, in varsta de 23 ani, a fost testat din punct de vedere ... citeste toata stirea