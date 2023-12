Un tanar de 22 de ani din Fagaras, beat dimineata la ora 6.00, a produs un accident rutier pe DN1. S-a intamplat duminica dimineata, iar in urma impactului un autoturism a fost proiectat in afara soselei, conducatorul auto suferind vatamari usoare. Ambii conducatori auto au fost testati in vederea determinarii consumului ... citeste toata stirea